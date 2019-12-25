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СК возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального
Сегодня, 12:21
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lesjasap

СК возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального

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Оппозиционера подозревают по статье 239 УК РФ.

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство. На этот раз оппозиционера обвиняют в создании некоммерческой организации, которая посягает на права граждан и их личности. Речь идет о нарушении статьи 239 УК РФ.

В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело - по статье 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан").

источник агентства

Эксперт подчеркнул, что также фигурантами уголовного дела стали сторонники Навального Леонид Волков и Иван Жданов.

Адвокату Навального выдали заключение о подделке подписей ветерана Артеменко.

Фото: Instagram/navalny

Теги: алексей навальный, нко, следственный комитет, уголовное дело
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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