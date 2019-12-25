Адвокату Навального выдали заключение о подделке подписей ветерана Артеменко

Более 50 подписей сделаны одним человеком, а пять подписей – другим.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил о получении заключения о подделке подписей ветерана Игната Артеменко. Об этом информирует ТАСС.

В настоящее время в Бабушкинском суде Москвы проходит судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. Алексей Навальный принимает участие по видеосвязи.

По словам Кобзева, эксперты сделали выводы, что более 50 подписей сделаны одним человеком, а пять подписей – другим. Сам Навальный отметил, что говорил о фабрикации данного судебного дела на стадии суда первой инстанции.

Я требую принять это заключение эксперта и наказать всех виновных в фабрикации этого дела и подделке подписей потерпевшего. Алексей Навальный, основатель ФБК*

(*организация, внесенная Минюстом России в список НКО-иноагентов)

Судья заявила о приобщении заключений экспертов к делу, а также сообщила, что свою оценку она даст этим выводам в совещательной комнате при вынесении постановления.

Напомним, что Алексея Навального признали виновным по статье УК РФ "Клевета". Бабушкинский суд Москвы назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей.

Ранее во "Внуково" объяснили уход самолета с Навальным на запасной аэродром.

Фото: Piter.tv