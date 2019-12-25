  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Граффити с Навальным в Пушкарском саду оперативно закрасили
Сегодня, 10:57
147
nadezhda_sib

Граффити с Навальным в Пушкарском саду оперативно закрасили

0 0

По всей видимости, работа появилась ночью, но прожила недолго.

В Пушкарском саду 28 апреля появилось граффити с изображением Алексея Навального. Стрит-арт прожил недолго, на данный момент его уже закрасили сотрудники "Россети Ленэнерго".

Работу заметили утром в среду на трансформаторной будке. Автор стрит-арта не известен. Рядом с портретом была надпись "Герой нового времени". На изображении Навальный улыбается и делает из рук "сердечко". Подстанция вновь приняла свой привычный горчичный цвет. На месте также побывала полиция. 

На днях стало известно о том, что оппозиционер прекратил голодовку из-за ухудшения состояния здоровья. 

Фото: Piter.TV, Telegram / Протестный Петербург

Теги: граффити, навальный, подстанция, стрит-арт
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии