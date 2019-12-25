Граффити с Навальным в Пушкарском саду оперативно закрасили

По всей видимости, работа появилась ночью, но прожила недолго.

В Пушкарском саду 28 апреля появилось граффити с изображением Алексея Навального. Стрит-арт прожил недолго, на данный момент его уже закрасили сотрудники "Россети Ленэнерго".

Работу заметили утром в среду на трансформаторной будке. Автор стрит-арта не известен. Рядом с портретом была надпись "Герой нового времени". На изображении Навальный улыбается и делает из рук "сердечко". Подстанция вновь приняла свой привычный горчичный цвет. На месте также побывала полиция.

На днях стало известно о том, что оппозиционер прекратил голодовку из-за ухудшения состояния здоровья.

Фото: Piter.TV, Telegram / Протестный Петербург