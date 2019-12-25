Алексей Навальный прекратил голодовку

Такое заявление осужденный по делу "Ив Роше" сделал в Instagram.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в ИК Владимирской области, прекратил голодовку. Об этом блогер написал в собственном аккаунте в Instagram. Свое решение он объяснил тем, что его обследовали гражданские медики, а также он получил рекомендации от собственных лечащих врачей.

Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения. Алексей Навальный

По словам Навального, ему со сторонниками удалось многого добиться для того, чтобы прекратить голодовку. Ранее о ней блогер объявил 31 марта.Он уточнил, что отказался от еды из-за отказа руководства тюрьмы пустить к нему врачей, которые необходимы политику на фоне ухудшающегося здоровья.

На Кубани проверят данные о похищении координатора штаба Навального.

Фото: Instagram/navalny

