Алексей Навальный прекратил голодовку

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в ИК Владимирской области, прекратил голодовку. Об этом блогер написал в собственном аккаунте в Instagram. Свое решение он объяснил тем, что его обследовали гражданские медики, а также он получил рекомендации от собственных лечащих врачей.
Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.
Алексей Навальный
По словам Навального, ему со сторонниками удалось многого добиться для того, чтобы прекратить голодовку. Ранее о ней блогер объявил 31 марта.Он уточнил, что отказался от еды из-за отказа руководства тюрьмы пустить к нему врачей, которые необходимы политику на фоне ухудшающегося здоровья.
На Кубани проверят данные о похищении координатора штаба Навального.
Фото: Instagram/navalny
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