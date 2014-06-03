На Кубани проверят данные о похищении координатора штаба Навального

Ксению Середкину отпустили неизвестные после похищения в Ростове-на-Дону.

На Кубани проверят данные о похищении координатора штаба Алексея Навального. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление правоохранительных органов Краснодарского края. В настоящее время оперативники проверяют информацию, которая поступила через социальные сети от Ксении Середкиной. Женщина рассказала подписчикам в Twitter ночью, что неизвестные задержали ее в Ростове-на-Дону. Ее увезли в неизвестном направлении несколько мужчин. Спустя несколько часов представительница оппозиции написала в аккаунте, что ее отпустили после издевательств. Домой она направилась из поселка в Ейском районе (Широчанки).

Сообщение проверяется, правда это или нет. пресс-служба МВД по региону

Ксения Середкина опубликовала фотографию, на которой заметны руки с царапинами. Она написала, что похитители делали ей такие шрамы после каждого раза, когда жертва отказывалась глотать резиновую дубинку. Омбудсмен по правам человека Краснодарского края Сергей Мышак сообщил, что по факту похищения человека у нему не поступило жалобы.

В Волгограде арестовали сотрудницу штаба Навального.

Фото: Twitter/Ксения Середкина

