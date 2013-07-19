В Волгограде арестовали сотрудницу штаба Навального

Мария Худоярова будет под стражей 25 суток.

В Волгограде арестовали сотрудницу штаба российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом местным журналистам сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по региону Екатерина Вальковская. Специалисты объяснили, что мера пресечения выбрана в отношении Марии Худояровой. Она будет находиться 25 суток под стражей за организацию несогласованной акции на территории города.

Следствие полагает, что фигурантка дела 23 марта через социальные сети призывала население выйти на акцию в поддержку Алексея Навального. Ранее девушку уже арестовывали за аналогичные действия, поэтому ей вменили статью о повторном нарушении.

В судебном заседании Худоярова вину в совершении административного правонарушения не признала. Постановлением суда за совершение указанного правонарушения ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток. пресс-служба судов региона

Напомним, что 21 апреля за аналогичное правонарушение на 25 суток был арестован руководитель штаба Алексея Навального в Волгограде Евгений Кочегин.

Волгоградский суд рассмотрит восемь дел в отношении участников несанкционированной акции.

Фото: Piter.tv