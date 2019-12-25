Волгоградский суд рассмотрит восемь дел в отношении участников несанкционированной акции

Им грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит восемь административных дел в отношении участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области.

В сообщении говорится, что в деле фигурируют мужчины в возрасте от 18 до 36 лет, которые проживают в Волгограде и области. Их привлекут к ответственности по части 5 ст.20.2 КоАП РФ.

Им грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы продолжительностью до сорока часов.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали академик РАН Ефима Хазанова из-за репоста публикации о незаконной акции в поддержку Алексея Навального в Facebook. Позже его отпустили из отделения полиции под обязательство явиться в суд.

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