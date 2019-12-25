В Нижнем Новгороде задержали академика РАН за репост в Facebook

Ученый сделал репост анонса несогласованной акции.

Академик РАН и лауреат Госпремии в области науки и технологий Ефим Хазанов задержан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Сообщается, что ученого задержали, возможно, из-за репоста публикации об Алексее Навальном в Facebook. По данным издания, Хазанова доставили в отдел полиции Канавинского района.

Задержали днем на работе, привезли в полицию. Сказали, что писал в Facebook о Навальном, а я считаю, что не писал. Ефим Хазанов для "Коммерсанта"

Отметим, что на странице Хазанова в Facebook есть репост сообщения "Штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде" об анонсе несогласованного митинга.

Сам ученый позже написал на своей страничке в соцсети, что его отпустили из отделения под обязательство явиться в суд. Ему предъявлена статья 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)

Ранее мы сообщали, что к Алексею Навальному допустили врачей не из системы ФСИН.

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