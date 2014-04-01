Сотрудница московского СИЗО поймали на взятке за передачу телефонов

Возбуждены уголовные дела за получение взятки и посредничество во взяточничестве.

Правоохранительные органы и сотрудники отдела собственной безопасности столичного УФСИН пресекли незаконный канал поставки мобильных телефонов в СИЗО-3 города Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям "получение должностным лицом взятки в значительном размере" и "посредничество во взяточничестве".

По данным пресс-службы, сотрудница дежурной службы СИЗО-3 получила взятку в размере 20 тысяч рублей за передачу телефонов подследственным.

Установлено, что сотрудник изолятора получил на расчетный счет денежные средства в качестве взятки от посредника, занимающегося незаконным сбытом следственно-арестованным мобильных телефонов и их комплектующих. пресс-служба прокуратуры Москвы

В ведомстве отметили, что ход и результаты расследования поставлены прокуратурой Москвы на контроль.

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