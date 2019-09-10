На незаконной акции в Волгограде распылили газ

Полиция задержала на акции протеста не менее 12 человек.

На незаконной акции в Волгограде распылили содержимое газового баллончика. Об этом рассказали представители "РИА Новостей". По информации от корреспондента с места событий, правоохранительные органы в городе задержали 13 человек. Всех их отвезли в отделение полиции на автозаках и специальных автобусах. Ранее полиция по Волгоградской области напомнила гражданам, что на территории региона действуют ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что оппозиционеры, поддерживающие Алексея Навального, собрались в 19 часов вечера на площади Павших борцов в центре Волгограда. При помощи громкоговорителя представители закона требовали от толпы разойтись по домам. Большинство активистов остались на улице. Позже оперативники схватили молодого человека, выкрикивавшего лозунги. Спустя час в городе началось шествие. Один из его участников распылил газ.

На акции в поддержку Навального в Петербурге начались задержания.

Видео: Telegram / V1.ru — Новости Волгограда