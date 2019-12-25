На акции в поддержку Навального в Петербурге начались задержания

Точечные задержания заметили в Александровском саду и у Исаакиевского собора.

В среду, 21 апреля, на акции протеста в поддержку Алексея Навального в Петербурге в Александровском саду и у Исаакиевского собора начались точечные задержания, передает корреспондент Piter.TV.

Колонна дошла Сенатской площади к Исаакиевской. Телеграм-канал "Занимательная конспирология" сообщил, что там массово задерживают людей. Часть колонны двинулась по Вознесенскому проспекту, еще часть – по набережной реки Мойки. Вознесенский проспект перекрыли. Некоторые протестующие идут по переулкам в районе Английской набережной.

RTVI сообщает, что при задержании полицейские использовали электрошокер.

Ранее мы писали, что "Свободу", "Врача Алексею Навальному": протестующие скандируют на Сенатской площади.

Фото: Piter.TV