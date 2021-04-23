В Минске задержали 30 человек за участие в несанкционированном митинге

В отношении задержанных начат административный процесс.

В Минске задержали 30 человек, участвовавших в несанкционированной акции протеста. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома в своем Telegram-канале.

В опубликованном сообщении уточняется, что инцидент произошел в четверг, 22 апреля. Около 22:00 по местному времени в милицию стали поступать жалобы о том, что группа неизвестных нарушала общественный порядок в районе проспекта Любимова. Прибывшие на место несакционированного митинга сотрудники милиции увидели граждан с незарегистрированной символикой, выкрикивавших различные лозунги.

30 человек доставили в территориальные РУВД для выяснениях всех обстоятельств. В отношении задержанных начат административный процесс. Также в пресс-службе милиции уточнили, что многие из них ранее принимали участие в несанкционированных акциях.

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Видео: YouTube / БЕЛАРУСЬ РЕАЛИИ