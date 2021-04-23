Путин и Лукашенко не обсуждали слияние России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что главы государств обсуждали интеграцию в рамках Союзного государства.

На прошедшей в Москве встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко е обсуждалось слияние двух стран. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, поднимались вопросы интеграции в рамках Союзного государства и экономического взаимодействия.

Песков заметил, что у глав государств не было цели достигнуть прорывных договоренностей. Он рассказал, что во время длительных переговоров Лукашенко и Путин проговорили основные темы: обсудили сотрудничество в высокотехнологичных областях и энергетик и торгово-экономическое взаимодействие. Все эти темы важны в рамках ежедневной работы союзнических отношений.

Песков подчеркнул, что непризнание Крыма российским не осложняет отношения стран.

Перед поездкой в Москву Лукашенко обещал сделать важное заявление. Однако Пескову ничего не известно об этом. Переговоры между презентами прошли накануне, 22 апреля, и длились четыре часа.

Фото и видео: kremlin.ru