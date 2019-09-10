Лукашенко вылетел на встречу с Путиным

Президенты встретятся в Москве 22 апреля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на встречу с Владимиром Путиным. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала "Пул Первого". По информации от СМИ, политик встретится с российским коллегой в Кремле 22 апреля. Ранее в пресс-службе администрации Минска заявили, что в рамках общения главы обсудят вопросы, касающиеся торговли и экономического сотрудничества.

В списке приоритетных тем также заявлена тематика Союзного государства, а также обеспечение совместного реагирования стран на внешние угрозы и вызовы, обмен мнениями по международным проблемам и по обстановке в регионе. Президенты поднимут вопросы борьбы с коронавирусом и восстановления транспортного сообщения между Белоруссией и Россией.

В Кремль упоминал о том, что стороны намерены обсудить "широкий круг вопросов дальнейшего развития отношений", а также перспективы по взаимодействию Минска и Москвы в рамках Союзного государства.

Путин прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии.

Фото: Telegram/Пул Первого