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Первые несколько человек арестованы в Петербурге за акцию 21 апреля
Сегодня, 14:15
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smirenny

Первые несколько человек арестованы в Петербурге за акцию 21 апреля

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Всего в России задержаны 1788 человек.

В четверг, 22 апреля, стало известно о первых арестах участников несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 

Адвокат компании "Апология протеста" Максим Камакин сообщил об аресте на 12 суток Артура Рахманкулова. Невский районный суд признал мужчину виновным части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

По информации телеграм-канала "Задержания Петербург", на 15 суток задержан Игорь Бородко, признанный виновным также по статье 20.2.2 КоАП РФ. 

Акция в Петербурге началась около семи часов вечера и закончилась, примерно, к одиннадцати часам вечера. Силовики применяли к протестующим электрошокеры. Всего в России задержаны 1788 человек (по последним данным).

Ранее мы писали, что в митинге в Петербурге приняли участие порядка 4,5 тыс. человек.

Фото: Piter.TV

Теги: арест, митинг, несанкционарованная акция
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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