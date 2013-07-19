Первые несколько человек арестованы в Петербурге за акцию 21 апреля

Всего в России задержаны 1788 человек.

В четверг, 22 апреля, стало известно о первых арестах участников несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Адвокат компании "Апология протеста" Максим Камакин сообщил об аресте на 12 суток Артура Рахманкулова. Невский районный суд признал мужчину виновным части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

По информации телеграм-канала "Задержания Петербург", на 15 суток задержан Игорь Бородко, признанный виновным также по статье 20.2.2 КоАП РФ.

Акция в Петербурге началась около семи часов вечера и закончилась, примерно, к одиннадцати часам вечера. Силовики применяли к протестующим электрошокеры. Всего в России задержаны 1788 человек (по последним данным).

Ранее мы писали, что в митинге в Петербурге приняли участие порядка 4,5 тыс. человек.

Фото: Piter.TV