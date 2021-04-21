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"Свободу", "Врача Алексею Навальному": протестующие скандируют на Сенатской площади

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Участников акции становится только больше, несмотря на просьбы полиции прекратить гражданам участие в “данном мероприятии”.

Вечером 21 апреля в Петербурге начался несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. Колонна протестующих замечена на Сенатской площади. На которой участники акции скандируют: "Свободу!", а также требуют "врача Алексею Навальному", передаёт корреспондент Piter.tv. 

Стоит отметить, что протестующих становится только больше, несмотря на просьбы полиции прекратить гражданам участие в "данном мероприятии".

Ранее мы писали, что в центре города временно приостановили движение троллейбусов. 

Фото и видео: Piter.tv 

Теги: алексей навальный, митинг, сенатская площадь
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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