"Свободу", "Врача Алексею Навальному": протестующие скандируют на Сенатской площади

Вечером 21 апреля в Петербурге начался несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. Колонна протестующих замечена на Сенатской площади. На которой участники акции скандируют: "Свободу!", а также требуют "врача Алексею Навальному", передаёт корреспондент Piter.tv.
Стоит отметить, что протестующих становится только больше, несмотря на просьбы полиции прекратить гражданам участие в "данном мероприятии".
Ранее мы писали, что в центре города временно приостановили движение троллейбусов.
Фото и видео: Piter.tv
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