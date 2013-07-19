Петербургские суды рассмотрели около 150 дел по задержанным участникам митинга

Некоторых горожан арестовали, некоторым придется заплатить штраф и отправиться на обязательные работы.

В четверг, 22 апреля, городские суды Петербурга рассмотрели около 150 дел задержанных на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в среду, 21 апреля.

Кировский районный суд рассмотрел 8 материалов дел по статье 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Задержанных признали виновными и назначили штрaф на сумму в 10 тыс. рублей.

Так, Фрунзенский районный суд рассмотрел 9 материалов дел. Четверо были арестованы на срок от трех до десяти суток. В Смольнинском районом суде рассмотрели четыре материала дела. Красногвардейский районный суд оштрафовал четверых петербуржцев на суммы от 12 до 15 тыс. рублей. Еще 12 человек заключены под стражу на срок от четырех до 12 суток.

Колпинский суд рассмотрел 34 материала дела: трое были арестованы, одного незаконной акции признали виновным и назначили ему наказание в виде 70 часов обязательных работ, остальные заплатят штрафы.

Ранее мы писали, что участниками несогласованной акции в Нижнем Новгороде стали до 500 человек.

Фото: Piter.TV