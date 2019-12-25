Участниками несогласованной акции в Нижнем Новгороде стали до 500 человек

Полиция не одержала никого из представителей оппозиции в городе.

Участниками несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде стали до 500 человек. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на представителей городской администрации.

По предварительным данным, в несогласованной акции в центре Нижнего Новгорода 21 апреля приняли участие не более 500 человек. источник в мэрии города

Напомним, что вечером 21 апреля оппозиция собралась на Октябрьской площади, расположенной вблизи от нижегородского Кремля. Сторонники Навального не нарушали правила дорожного движения. По центральным улицам города они дошли до набережной Федоровского, а затем направились к Большой Покровской улице. Митинг прошел за 2,5 часа. Сведений о задержанных правоохранительными органами не было.

На незаконной акции в Волгограде распылили газ.

Фото: Piter.tv