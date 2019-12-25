"Альянс врачей" попросил Алексея Навального прекратить голодовку

Пост в соцсети с призывом к оппозиционеру был удален.

"Альянс врачей" (организация, внесенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иноагента) попросил Алексея Навального прекратить голодовку. Такое заявление представители движения опубликовали в посте в социальной сети Twitter. Однако спустя некоторое время обращение к осужденному фигуранту дела "Ив Роше" было удалено из аккаунта.

Мы как лечащие врачи обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого. команда "Альянса врачей"

Напомним, что оппозиционер Алексей Навальный, который по решению Симоновского суда Москвы проведет 3,5 года в колонии общего режима, объявил о собственной голодовке 31 марта. Об этом политик написал в Instagram. Адвокат Ольга Михайлова объяснила, что у ее клиента болят нога и спина.

Глава "Альянса врачей" сообщила о задержании после обысков.

Фото: Instagrаm/Алексей Навальный