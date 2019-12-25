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Навальный подал новый иск к колонии во Владимирской области
Сегодня, 12:40
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lesjasap

Навальный подал новый иск к колонии во Владимирской области

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Истец хочет видеть ответчиком руководство ИК-3.

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал новый иск к исправительной колонии под номером три во Владимирской области. Об этом сообщается в картотеке дел Октябрьского районного суда. Юристы хотят оспорить решения органов государственной власти и военного управления. Материалы по иску зарегистрированы 12 мая.

Иск поступил вчера… Пока судья его к производству не примет, никаких комментариев не будет

источник "РИА Новостей"

Напомним, что в апреле региональный ФСИН заявил о переводе осужденного фигуранта дела "Ив Роше" из ИК-2 города Покрова в больничный стационар ИК-3 во Владимире. Ранее Алексей Навальный подал три иска на действия сотрудников ИК-2 в Петушинский районный суд.

Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ.

Фото: Instagram/navalny


 

Теги: алексей навальный, владимирская область, ик-3
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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