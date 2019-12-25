Навальный подал новый иск к колонии во Владимирской области

Истец хочет видеть ответчиком руководство ИК-3.

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал новый иск к исправительной колонии под номером три во Владимирской области. Об этом сообщается в картотеке дел Октябрьского районного суда. Юристы хотят оспорить решения органов государственной власти и военного управления. Материалы по иску зарегистрированы 12 мая.

Иск поступил вчера… Пока судья его к производству не примет, никаких комментариев не будет источник "РИА Новостей"

Напомним, что в апреле региональный ФСИН заявил о переводе осужденного фигуранта дела "Ив Роше" из ИК-2 города Покрова в больничный стационар ИК-3 во Владимире. Ранее Алексей Навальный подал три иска на действия сотрудников ИК-2 в Петушинский районный суд.

Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ.

Фото: Instagram/navalny



