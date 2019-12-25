Явлинский раскритиковал Навального за "популизм и национализм"

По мнению политика, "жизнь без страха и без репрессий несовместима с политикой Навального".

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за "популизм и национализм". Об этом он написал в своей статье "о смыслах текущей политики".

Явлинский подчеркнул, что Навального и его окружение "не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой". По его словам, сторонники оппозиционера выступают за "преступное использование несовершеннолетних в политических целях". Кроме того, Навальный "уничтожает любые наметки на коалиции".

Явлинский полагает, что расследования ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов), не могут принести результатов для общества. Все разоблаченные люди остаются на своих местах. Таким образом, Навальный разжигает примитивную социальную рознь.

Ранее мы сообщили, что РФПИ анонсировал регистрацию вакцины "Спутник-V" в 25 странах.

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