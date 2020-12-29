"Комната для грязи", аквадискотека и казино — как "дворец Путина" взорвал соцсети

На YouTube-канале Алексея Навального вышло двухчасовое расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Почти за сутки ролик посмотрели более 24 млн раз. В этом материале Piter.TV собрал самые смешные реакции пользователей социальных сетей на новое расследование Навального.

"Дворец Путина"

В ролике сообщается, что огромный дом находится в Геленджике, на мысе Идокопас. В фильме Навальный вновь "пролетел" с коптером над объектом. В видео показали практически всю прилегающую к дому местность: вертолётную площадку, ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, церковь, оранжерею площадью 2,5 тысячи квадратных метров, чайный домик, амфитеатр и 80-метровый мост.

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Навальный заявил, что размер этих владений сравним с 39 княжествами Монако.

На территории "дворца" есть специальный тоннель в горе, по которому можно выйти на пляж. Кроме того, тоннель ведет в дегустационную комнату, из которой открывается шикарный вид побережье.

Пресс-служба Кремля опровергла связь Владимира Путина с объектом недвижимости. По данным команды Навального, на строительство дома в селе Прасковеевка Краснодарского края потратили 100 миллиардов рублей. В расследовании заявили, что информация в СМИ о продаже "гостиничного комплекса около Геленджика" (в расследовании "дворец Путина") является постановкой.

Команда Навального создала 3D-модель дома, где показаны даже интерьеры комнат. Уточняется, что планы "дворца" ФБК (организация признана в России "иностранным агентом" — ред.) передал один из подрядчиков.

Там есть всё — от рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток Алксей Навальный

На цокольном этаже расположена развлекательная зона для гостей: спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Также на этом этаже есть небольшая "комната для грязи".

Более того, отдыхающие могут выйти с этого этада сразу на улицу, к аквадискотеке.

На первом этаже — просторные залы, "читальная", "музыкальная гостиная", казино, домашний театр с гримерками для актеров.

Также на этом этаже есть кальянная с небольшой сценой и комната с играми.

На втором этаже — гостевые спальни и главная, хозяйская. Также на этом этаже расположился "зимний сад".

Реакция соцсетей на "дворец Путина"

Пользователи соцсетей практически молниеносно отреагировали на расследование Навального. Комментарии, мемы и отзывы о доме появились в соцсетях спустя 20 минут после публикации фильма.

Также комментарии к фильму появились в соцсети Twitter. По поводу необычного особняка высказался известный блогер Илья Варламов.

Пользователи не упустили возможность пошутить про Эрмитаж. Дело в том, что на входных воротах в "дворец" красуется орел из классической сцены штурма Зимнего дворца из фильма Сергея Эйзенштейна. Сейчас аналогичную фигуру можно наблюдать на воротах в Эрмитаж.

Пошутили пользователи и про "красную комнату" из фильма "50 оттенков серого".

Пользователи создали тест "какая ты комната". Пользователи шутят, что чаще всего они – "комната для грязи".

Ранее мы сообщали о том, что заседание по делу Навального о клевете на ветерана перенесли.

Фото: скриншоты Twitter, Яндекс.карты, GoogleMaps, Евгений Рыбкин, navalny.com