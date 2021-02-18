Девятилетняя читинка рассказала в ролике, что боится пьяного соседа.

Предсмертное видео застреленной в Чите девочки появилось в TikTok. Оказалось, что девочка, которую через дверь застрелил сосед, незадолго до трагедии жаловалась подписчикам на стук со стороны лестничной клетки. Она заметила, что очень боится. Ролик также размещен 18 февраля на YouTube-платформе.

Сосед пьяный стучится к нам в дверь, всю ломает. Уже несколько минут стучится, матерится. Мне страшно. Я с братом, тут ещё ремонт делают, папа ушёл в магазин. Мне очень страшно, у меня сердце бьётся погибшая девочка

В кадре также видно, что рядом с девочкой находится маленький ребенок. Напомним, что девятилетнюю жительницу Читы 17 февраля после ссоры с соседями застрелил мужчина. Причиной конфликта стал ремонт в квартире жертвы.

В Чите во время ссоры мужчина застрелил дочку соседей.

Видео: YT / Чита.Ру