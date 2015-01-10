В Чите во время ссоры мужчина застрелил дочку соседей

Подозреваемый днем 17 февраля стал ругаться с соседями по лестничной площадке из-за шума от ремонта. Потом он выстрелил в дверь, за которой стоял ребенок.

В Чите во время ссоры соседей в многоэтажке была застрелена девятилетняя девочка. Об этом сообщил Следком РФ по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел 17 февраля в Железнодорожном районе города. По предварительным данным, убийство совершил 32-летний житель Читы. Он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия.

Подозреваемый днем 17 февраля стал ругаться с соседями по лестничной площадке из-за шума от ремонта. Во время конфликта мужчина взял ружье и выстрелил в соседкую дверь, за которой стояла девятилетняя девочка. Она скончалась от полученных травм.

Подозреваемый не является жильцом дома, он был у матери в гостях, где сильно напился.

В Нижнем Тагиле вычислен подозреваемый в громком убийстве мамы и дочки на Вагонке.

Видео: Следственный комитет РФ