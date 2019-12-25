Подросток устроил стрельбу из лука по девушкам в Чите

Одна из девушек получила ранение в грудь.

В Чите подросток получил 2,5 года воспитательной колонии после стрельбы по незнакомым девушкам из лука. Об этом сообщила пресс-служба объединенной пресс-службы судов Забайкальского края.

Суд признал несовершеннолетнего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Следствие установило, в августе 2025 года в ночное время юноша услышал, как на улице громко разговаривали нетрезвые девушки. Он разозлился и выстрелил из лука в их сторону. Одна из девушек получила проникающее колотое ранение груди справа, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Свою вину обвиняемый не признал. Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)