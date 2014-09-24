Мужчина уже отбывает срок за другое преступление.

В Нижнем Тагиле вычислен подозреваемый в громком убийстве мамы и дочки на Вагонке. Об этом сообщили местные журналисты из издания "Между строк" со ссылкой на правоохранительные органы. По данным прессы, трагедия произошла в 2018 году. Тогда мужчина расправился с 36-летней местной жительницей и 12-летней школьницей.

Установлено, что преступником является ранее судимый мужчина. В январе 2021 года полиция провела сбор образцов ДНК у жителей города. В общей сложности оперативники получили 14 тысяч образцов. В одном из ответов из лаборатории было указано, что тест совпал на 90 процентов в материалом, который был обнаружен на телах жертв.

По данным СМИ, у 40-летнего подозреваемого были отношения с жертвой. В день убийства он выпивал в гостях у погибшей. В ходе застолья произошел конфликт, в котором мужчина сначала изнасиловал женщину, а затем зарезал. Тоже самое он совершил и с ее дочерью, выбрав для убийства удушение. Ранее обвиняемый уже был судим за изнасилование и кражи. В настоящее время мужчина отбывает тюремное заключение в ИК-12 Нижнего Тагила. Он сознался в новом преступном эпизоде.

Осужденный за кокаиновую контрабанду петербуржец получил еще 17 лет за убийство.

Видео: YouTube / Tagil-TV24