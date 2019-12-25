Осужденный за кокаиновую контрабанду петербуржец получил еще 17 лет за убийство

Всего подсудимый проведет в колонии 21 год.

Колпинский районный суд Петербурга огласил еще один приговор Евгению Савченко, осужденному на 12 лет за контрабанду наркотиков. Мужчина вместе с еще несколькими людьми в 2015 году участвовал в незаконном перемещении через таможенную границу доминиканского кокаина для последующей реализации. Злоумышленники отличились хитроумным способом скрыть наркотики: мужчины растворяли их в спиртосодержащей жидкости и выдавали за доминиканский ром. В дальнейшем наркотики извлекали путем выпаривания. Фигурантов дела поймали в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево", позднее в суде Савченко признали виновным в пособничестве в контрабанде кокаина.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города во вторник, 16 февраля, суд признал Савченко виновным еще и в убийстве, назначив 17 лет лишения свободы в колонии. Как выяснилось, в 2019 году злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву из пистолета, это произошло у ж/д станции "Металлострой". Савченко под предлогом продажи автомобиля выманил в город давнего знакомого, рассчитывая решить вопрос со старыми долгами и за счет отданных должником денег не продавать машину. Однако между мужчинами вспыхнул конфликт, и Савченко схватился за пистолет.

Всего Савченко проведет в колонии строгого режима 21 год. Также суд удовлетворил гражданские иск на суммы 623 626 рублей и 3 000 000 рублей.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга