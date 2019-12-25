За доминиканский ром с кокаином петербуржцы получили крупные сроки

Мужчины организовывали контрабанду наркотика в Россию и реализовывали неустановленным людям.

Петербургский городской суд огласил приговор Андрею Бредкину, Антону Мельникову и Евгению Савченко, обвиненных в контрабанде наркотиков из Доминиканской Республики в Россию. Об этом 11 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В марте 2015 году осужденные присоединились к группе лиц, которые перемещали через таможенную границу доминиканский кокаин для его последующей реализации на родине. Бредкин, Мельников, Савченко и Кольвах разработали план, согласно которому покупали растворенный в спиртосодержащей жидкости кокаин и разливали его в бутылки из-под местного рома. После этого под видом алкоголя наркотики доставлялись в Россию, где кокаин выпаривался и реализовывался неустановленным людям. Мельников и Кольвах получили за закупку порядка 70 тысяч долларов, Бредкин помог загрузить в багаж до России 23 бутылки с растворенным кокаином общей массой около девяти килограммов. Савченко оплатил перевес запрещенного багажа в доминиканском аэропорту и организовал регистрацию до Петербурга, однако в "Пулково" таможенники обнаружили бутылки с секретом и выявили в них наркотики. Подобный эпизод состоялся и в "Шереметьево".

Бредкина и Савченко приговорили к 16 и 12 годам в колонии строгого режима соответственно, Мельникова полностью оправдали за непричастностью и дали право на реабилитацию. Кольваха в апреле прошлого года объявили в розыск.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали дилеров из даркнета с 30 кг наркотиков.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга