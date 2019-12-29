В Петербурге задержали дилеров из даркнета с 30 кг наркотиков

Запрещенные вещества хранились в машине, квартирах и даже в лесу.

Наркополиция Петербурга прикрыла магазин в даркнете, распространяющий целый спектр растительных и синтетических наркотиков через закладки. В квартирах, машинах и лесу было найдено почти 30 килограммов запрещенных веществ. По уголовному делу проходят пятеро мужчин. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Закладчики работали не только в Ленобласти, но и в Республике Коми, Краснодарском крае, Мурманской и Московской областях. В Петербурге были задержаны один организатор и четыре закладчика. Всем от 31 до 42 лет.

В квартире на Шаумяна, 46 был найден склад, где хранились 2,5 килограмма камнеобразных синтетических наркотиков, 150 таблеток и 95 кустов запрещённого для культивации растения. В квартире на Областной нашли почти 5 килограммов порошка, 250 таблеток и полкилограмма кристаллического вещества. В квартире в Нейшлотском переулке находились приспособления для изготовления наркотиков.

В лизинговой "Мазде" нашлось почти 11 килограммов камнеобразного коричневого вещества, а ранее в лесу у деревни Медный Завод была обнаружена сумка с 10 килограммами "синтетики".

Ранее в Ленобласти у пассажирки BMW нашли 200 граммов наркотиков.

Фото: Pixabay