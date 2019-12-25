В Ленобласти у пассажирки BMW нашли 200 граммов наркотиков

Водитель иномарки при этом был в состоянии опьянения.

На автодороге в Выборгском районе Ленобласти полицейские остановили иномарку, водитель которой имел признаки опьянения, а у пассажирки в сумочке обнаружено почти 200 граммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инспекторы остановили BMW на 50-ом километра "Скандинавии". В салоне находились 29-летний водитель и 24-летняя пассажирка. Полицейские во время общения с автомобилистом усомнились в его трезвости, на вопрос о наличии запрещенных веществ, мужчина ответил, что у его пассажирки есть наркотики.

При личном досмотре действительно было обнаружено и изъято 2 пакета. По результатам экспертизы установлено, что в них находилось 99,4 грамма наркотического средства "гашиш" и 98,7 грамма психотропного вещества "амфетамин".

По данному факту возбуждено уголовное дело "незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ".

В ходе расследования дела о финансовой пирамиде полиция нашла наркоплантацию.

Фото: ГИБДД