В ходе расследования дела о финансовой пирамиде полиция нашла наркоплантацию

Злоумышленники выращивали наркотические растения прямо в шкафу.

Расследование уголовного дела о финансовой пирамиде "Семейный капитал" обернулось для полицейских неожиданной находкой. Как сообщили Piter.TV источники в правоохранительных органах, полиция Василеостровского района обнаружила в квартире подозреваемых лиц наркоплантацию.

Утром 17 февраля полицейские нагрянули с обысками в квартиру дома на Новосмоленской набережной. Именно с этого адреса рассылались мешающие расследованию письма в госучреждения. Квартиру снимали уроженцы республики Коми 21 и 23 лет, зарабатывающие продажей электронных сигарет. В шкафу правоохранители нашли подобие теплицы, где росли наркотические растения, а также 28 пакетиков с уже готовым товаром. Как выяснилось, молодые люди продавали наркотики путем закладок на Васильевском острове.

Возбуждено уголовное дело о попытке незаконного сбыта наркотиков. Также рассматривается версия от отмывании денег.

Ранее мы рассказывали, что петербургских студенток, перевозивших наркотики, задержали в Пскове.

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