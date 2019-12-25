Петербургских студенток задержали в Пскове. Девушки везли наркотики

Общая масса наркотиков 342,85 грамма.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области, полиция задержала в Пскове двух студенток из Петербурга. В их автомобиле были найдены свёртки с синтетическими наркотиками.

Девушки были задержаны 23 января в областной столице. Во время личного досмотра полиция нашла в кармане одной из них восемь свертков с наркотическим веществом общей массой 13,83 грамма.

А при осмотре автомобиля было найдено ещё 170 свертков с наркотиками общей массой 342,85 грамма.

По предварительной информации, студентки планировали разместить закладки с наркотиками в Пскове.

Ранее мы сообщили, что наркосбытчик из Петербурга отправился в колонию на шесть лет.

Фото: Pixabay