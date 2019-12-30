Наркосбытчик из Петербурга отправился в колонию на шесть лет

Мужчина сбыл гашиш в феврале прошлого года.

Ленинский районный суд приговорил Артема Гифиятуллина к шести годам в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры. Мужчину признали виновным в незаконным сбыте наркотиков.

Как выяснилось, зимой прошлого года злоумышленник сбыл 1,36 грамма гашиша "заказчику", который был участником оперативного мероприятия "проверочная закупка". Как только сделка состоялась, продавца задержали. Есть информация, что подсудимый планировал сбыть еще и наркотики, которые хранил при себе в момент задержания и в своей квартире.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV