В Гатчине 16-летние школьники изнасиловали сотрудницу почты

Школьники задержаны, возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти двое школьников изнасиловали сотрудницу почты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 января над 24-летней сотрудницей "Почты России" надругались два 16-летних петербургских школьника. Инцидент произошел в частном доме садоводческого некоммерческого товарищества "Старые Черницы" в Гатчинском районе.

Сотрудники полиции на месте изъяли пепельницу, стопки, две бутылки водки, покрывало. Школьники задержаны, возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти безработный дважды изнасиловал женщину-инвалида.

Фото: Piter.tv