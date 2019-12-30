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В Гатчине 16-летние школьники изнасиловали сотрудницу почты
Сегодня, 11:09
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nastya960

В Гатчине 16-летние школьники изнасиловали сотрудницу почты

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Школьники задержаны, возбуждено уголовное дело.  

В Ленобласти двое школьников изнасиловали сотрудницу почты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 января над 24-летней сотрудницей "Почты России" надругались два 16-летних петербургских школьника. Инцидент произошел в частном доме садоводческого некоммерческого товарищества "Старые Черницы" в Гатчинском районе.

Сотрудники полиции на месте изъяли пепельницу, стопки, две бутылки водки, покрывало. Школьники задержаны, возбуждено уголовное дело.  

В Ленобласти безработный дважды изнасиловал женщину-инвалида. 

Фото: Piter.tv

Теги: изнасиловали, почта россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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