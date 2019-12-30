В Ленобласти безработный дважды изнасиловал женщину-инвалида

А после этого забрал телефон, проводил до дома и скрылся.

Женщину-инвалида дважды изнасиловали в городе Подпорожье Ленинградской области. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

На 33-летнюю женщину 8 января в 300 метрах от её дома напал неизвестный. Женщина рассказала, что мужчина был невысого роста, европейской внешности, на вид 35-40 лет, был одет в куртку. Мужчина, угрожая ножом, надругался над женщиной. Потом он отвел потерпевшую в нежилой деревянный барак на Песочной улице, уложил в кресло-диван и под угрозой ножа изнасиловал её ещё раз.

После этого мужчина забрал у пострадавшей женщины с третьей группой инвадидности телефон, проводил до её дома и скрылся. Правоохранители уже установили личность подозреваемого: в розыске 42-летний безработный местный житель.

Ранее прохожий изнасиловал и ограбил пожилого врача у гаража в Ленобласти.

Фото: Piter.tv