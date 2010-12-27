Прохожий изнасиловал и ограбил пожилого врача у гаража в Ленобласти

Позже он грозился убить другую женщину. В Киришах его задержали полицейские.

В Ленобласти за изнасилование одной женщины и избиение другой задержан ранее судимый мужчина. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина 1960 года рождения 28 декабря обратилась в полицию. Она рассказала, что около 7:30 в Бокситогорске в частном секторе между улицами Труда и Комсомольской неизвестный изнасиловал её около гаража. Также он забрал у неё тысячу рублей и скрылся.

Уже на следующий день около 13:00 в Киришах, у дома № 28 на улице Строителей полицейские задержали безработного молодого человека 1999 года рождения. Он угрожал убить местную жительницу 1968 года рождения.

Ранее мужчину привлекали по статьям 158 часть 1 и 134 часть 1 Уголовного кодекса РФ.

Ранее в центре Петербурга таксист избил и ограбил пассажирку.

Фото: Piter.tv