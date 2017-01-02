В центре Петербурга таксист избил и ограбил пассажирку

В Петербурге таксист избил и изнасиловал свою пассажирку, сообщило АН "Оперативное прикрытие".
По информации агентства, 25-летняя женщина обратилась в травмпункт Кировского района 26 декабря. Петербурженку госпитализировали в Городскую больницу №26 с ушибом головы и подозрением на сотрясение мозга.
Позже девушка заявила полицейским, что 22 декабря у одного из дорогих отелей на Михайловской улице водитель такси ударил ее по голове и принудил к половому акту.
Известно, что злоумышленник передвигается на автомобиле Renault Logan с петербургскими номерами. Правоохранители проводят проверку.
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Фото: Pixabay
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