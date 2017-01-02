Воры обогатились на 40 тысяч рублей.

Из магазина в Купчино украли автомат с игрушками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. Злоумышленники проникли в помещение на Бухарестской улице.

О преступлении правоохранительным органам стало известно еще несколько дней назад. Заявление об исчезновении аппарата написал 56-летний владелец. Мужчина оценил ущерб пропажи в 40 тысяч рублей. В настоящее время ведутся оперативные мероприятия, подозреваемый разыскивается.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженку, заморившую голодом сына, наказали исправительными работами.

Фото: Piter.tv

