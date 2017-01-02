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Из магазина в Купчино украли автомат с игрушками
Сегодня, 10:01
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lesjasap

Из магазина в Купчино украли автомат с игрушками

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Воры обогатились на 40 тысяч рублей.

Из магазина в Купчино украли автомат с игрушками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. Злоумышленники проникли в помещение на Бухарестской улице.

О преступлении правоохранительным органам стало известно еще несколько дней назад. Заявление об исчезновении аппарата написал 56-летний владелец. Мужчина оценил ущерб пропажи в 40 тысяч рублей. В настоящее время ведутся оперативные мероприятия, подозреваемый разыскивается. 

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженку, заморившую голодом сына, наказали исправительными работами.

Фото: Piter.tv
 

Теги: автомат, игрушки, кража, купчино
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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