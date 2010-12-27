Петербурженку, заморившую голодом сына, наказали исправительными работами

Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156, часть 1 статьи 109 УК РФ).

В четверг, 26 декабря, суд огласил приговор петербурженке, которая заморила голодом своего сына. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

"Кировский районный суд огласил приговор в отношении Виктории Свинцовой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156, ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Причинение смерти по неосторожности")", —сказано в сообщении.

Женщину наказали исправительными работами на два года.

Напомним, что женщина лишена родительских прав. В семье есть двое старших сыновей - 10 и 14 лет. Петербурженка часто уходила из дома, оставляя сына под присмотром знакомой, которая часто употребляла спиртные напитки.

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