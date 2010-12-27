Полиция задержала мигранта с килограммом наркотиков на Энергетиков

Во вторник, 24 декабря, полиция Красногвардейского района выехала на проспект Энергетиков по сообщению о скандале в одной из квартир дома №31. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
На месте происшествия стражей порядка ждал сюрприз: вместо разнимания ссорящихся людей полицейские задержали 38-летнего неработающего мигранта, зарегистрированного в Ленобласти. У выходца из среднеазиатских стран обнаружили более 992 грамм метамфетамина.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Полиция устанавливает, откуда мигрант взял психостимулятор.
Ранее петербуржец задержал грабителя, напавшего на женщину.
Фото: pixabay
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