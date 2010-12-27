Петербуржец задержал грабителя, напавшего на женщину

На злоумышленника завели уголовное дело.

Петербуржец рассказал полицейским, что задержал грабителя, который пытался украсть сумку у начальницы смены ГУП "Горэлектротранс. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Грабитель пытался выхватить у женщины сумку, в которой были телефон, деньги, документы и ключи. Прохожий смог задержать его на улице Чудновского.

Полицейские изъяли похищенное. На грабителя завели уголовное дело.

Ранее в Гатчине 28-летний мужчина ограбил блокадницу.

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