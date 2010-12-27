В Гатчине 28-летний мужчина ограбил блокадницу

Злоумышленника задержали.

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил пенсионерку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 92-летняя блокадница. Женщина рассказала, что 28-летний сосед по коммунальной квартире ее обокрал. Злоумышленник применил к ней физическую силу и похитил продукты питания, личные вещи, мобильный телефон и 1 700 рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого неподалеку от места жительства пенсионерки. Похищенное было изъято.

В настоящее время следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее на Piter.TV: мошенники продали петербургской пенсионерке таблетки от тромба в мозге за 170 тысяч.

Фото: Pixabay