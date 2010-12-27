Мошенники продали петербургской пенсионерке таблетки от тромба в мозге за 170 тысяч

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию Кировского района 14 декабря обратилась 89-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве.
Женщина поделилась, что ей позвонили и представились сотрудниками городского центра здоровья. Девушка на другом конце провода сообщила о диагнозе пенсионерки: у нее якобы обнаружили тромб в голове.
Пенсионерке предложили быстрый способ лечения: необходимо было просто купить таблетки за 250 тысяч рублей. Пострадавшая ответила, что может заплатить только 170 тысяч.
Через какое-то время к женщине пришла незнакомка и обменяла деньги на несколько пузырьков с лекарствами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Pixabay
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