Мошенники продали петербургской пенсионерке таблетки от тромба в мозге за 170 тысяч

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию Кировского района 14 декабря обратилась 89-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве.

Женщина поделилась, что ей позвонили и представились сотрудниками городского центра здоровья. Девушка на другом конце провода сообщила о диагнозе пенсионерки: у нее якобы обнаружили тромб в голове.

Пенсионерке предложили быстрый способ лечения: необходимо было просто купить таблетки за 250 тысяч рублей. Пострадавшая ответила, что может заплатить только 170 тысяч.

Через какое-то время к женщине пришла незнакомка и обменяла деньги на несколько пузырьков с лекарствами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay