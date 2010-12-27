В Петербурге молодого курьера обокрали на 105 тысяч рублей

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (разбой).

Вечером в пятницу, 13 декабря, в Красносельском районе в полицию обратился 20-летний молодой человек. Он заявил, что устроился на работу курьером через популярный сайт объявлений, но его работа пошла не по плану. Ему дали задание доставить папку с документами, но днем 12 декабря на парковке ТЦ на Петергофском шоссе двое неизвестных силой усадили его в автомобиль и надели на него наручники. После этого у мужчины был украден мобильный телефон, 90 тысяч рублей с различных банковских карт и 15 тысяч рублей личных средств.

После этого злоумышленники высадили молодого человека из автомобиля и скрылись.

Ранее мы сообщали о том, что полицейский спас девочку, мама которой намеревалась выбросить ее из окна и "сделать ангелом".

Фото: Pixabay