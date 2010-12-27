Мама хотела "сделать ангелом" своего ребенка. Планам помешал петербургский полицейский

Здоровью маленькой девочки и 12-летнего мальчика ничего не угрожает.

В субботу, 14 декабря, пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО рассказала, что городской участковый предотвратил возможную трагедию с маленьким ребенком. Полицейский спас девочку, мама которой намеревалась выбросить ее из окна и "сделать ангелом".

Утром в полицию обратились жители дома №41 по Караваевской улице, которые обнаружили, что из окна квартиры на пятом этаже дома летят чьи-то вещи. Выяснилось, что это делала жительница дома, которая в этот момент держала на руках свою двухлетнюю дочку. На место прибыли спасатели и полиция. Сотрудники МЧС растянули батут под окнами квартиры для того, чтобы поймать ребенка, а 28-летний участковый Наиль Исламов совместно со спасателями проник в квартиру.

Мать девочки и 12-летнего подростка заявила о намерениях выкинуть маленького ребенка из окна, чтобы "сделать ангелом", но полицейский забрал ребенка из рук женщины.

Дети и их мать по отдельности были переданы медикам.

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Фото: Piter.TV