В Петербурге ищут участников вооруженного конфликта на Софийской овощебазе

Петербургская полиция рассказала о деталях происшествия.

В субботу, 14 декабря, стало известно, что накануне на овощебазе, расположенной на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга, произошла перестрелка. Между собой конфликтовали пассажиры двух автомобилей.

По информации пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО, сообщение о конфликте с участием пяти человек поступило в шестом часу вечера 13 декабря от местного ЧОП. На месье происшествия найдены гильзы от оружия и две иномарки, Nissan и Volksvagen. Выяснилось, что часом ранее, пять человек, находившихся в этих автомобилях решали накопившиеся вопросы при помощи оружия, после чего скрылись.

Сотрудники полиции нашли владельца одной из иномарок, который рассказал, что дает на ней поездить своему 32-летнему знакомому. Владелец машины получил административный протокол за мелкое хулиганство. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство).

Полиция ищет всех участников данного инцидента.

Ранее мы сообщали о том, что полиция нашла на Софийской овощебазе около 300 миграционных нарушений.

Фото: Piter.TV