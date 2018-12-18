Полиция нашла на Софийской овощебазе около 300 миграционных нарушений

В ходе визита полицейские осмотрели документы 900 человек.

В ходе проверки овощебазы на Софийской улице сотрудники правоохранительных органов выявили почти 300 административных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Как стало известно, в ходе визита полицейские осмотрели документы 900 человек. У 251 мигранта обнаружили нарушение правил въезда в Россию, 12 – привлекали за незаконную работу в РФ, на 11 человек составили протоколы по статье о несоблюдение установленных в ограничений на осуществление отдельных видов деятельности для иностранцев, 9 привлекли за ложные сведения при постановке на учет.

В ГУ МВД отметили, что у полицейских возникли вопросы к подлинности еще ряда документов. Проверка продолжится.

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Фото: Piter.tv