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Полиция нашла на Софийской овощебазе около 300 миграционных нарушений
Сегодня, 18:21
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Rybka123

Полиция нашла на Софийской овощебазе около 300 миграционных нарушений

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В ходе визита полицейские осмотрели документы 900 человек.

В ходе проверки овощебазы на Софийской улице сотрудники правоохранительных органов выявили почти 300 административных нарушений. Об этом сообщает  пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Как стало известно, в ходе визита полицейские осмотрели документы 900 человек. У 251 мигранта обнаружили нарушение правил въезда в Россию, 12 – привлекали за незаконную работу в РФ, на 11 человек составили протоколы по статье о несоблюдение установленных в ограничений на осуществление отдельных видов деятельности для иностранцев, 9 привлекли за ложные сведения при постановке на учет.

В ГУ МВД отметили, что у полицейских возникли вопросы к подлинности еще ряда документов. Проверка продолжится.

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Фото: Piter.tv

Теги: миграционная служба, нелегалы, софийская овозебаза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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