В Еврейской автономной области выявлены нелегалы, собиравшие урожай на сельскохозяйственных участках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, две группы иностранцев были выявлены в ходе рейдов в Ленинском и Октябрьском районах. Часть мигрантов во время визита правоохранителей попыталась скрыться, однако все они были задержаны. Всего в подразделение по вопросам миграции доставили более 40 человек.

В отношении каждого мигранта проведена проверка по автоматизированным учетам МВД России на предмет установления законности пребывания на территории РФ и нахождения в розыске. По итогам мероприятий полицейские составили 28 протоколов об административных правонарушениях в отношении 24 приезжих. В отношении одного из нелегалов, ранее привлекавшегося к подобному нарушению, принято решение о его выдворении за пределы страны.

Видео: УМВД по Еврейской автономной области