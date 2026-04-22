Петербурженка предстанет перед судом за создание подпольного агентства с услугами нянь из Азии

Нелегальный бизнес закрыли в феврале прошлого года.

46-летняя петербурженка предстанет перед судом за организацию подпольного агентства, которое незаконно перевозило из Юго-Восточной Азии нянь и сиделок. Правоохранители завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщили в МАКС в пресс-службе МВД РФ.

Дело ведется по статье 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". По версии следствия, женщина организовала и курировала две фирмы, которые помогали с переездом в Россию жительницам Азии. Обвиняемая составляла приглашения на въезд в страну на основе фиктивных трудовых договоров. Нянями и сиделками ее подчиненные работали в Москве и Петербурге.

В общей сложности удалось перевезти 434 иностранки. Вопрос о их возвращении на родину из-за нарушения миграционного законодательства решен. Уголовное дело направили в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Видео: MAX / МВД РФ