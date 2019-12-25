Виновник ДТП, сбивший мотоциклиста в Приморском районе, ответит перед судом

В результате аварии байкер получил тяжелые травмы.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ, сообщили 24 апреля в надзорном ведомстве.

В октябре прошлого года водитель автомобиля Ford на перекрестке Стародеревенской и Планерной улиц нарушил ПДД. Он выехал на полосу встречного движения при повороте налево и не пропустил мотоцикл Suzuki. В результате аварии байкер получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

